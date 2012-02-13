卡扎菲之子赛义夫将被转移至的黎波里受审

利比亚全国过渡委员会主席贾利勒周日表示，卡扎菲之子赛义夫将在两个月内被转移至的黎波里的一处监狱，随後面临审判。三个月前，赛义夫在利比亚南部沙漠地带被抓获，後被秘密关押在西北部城镇津坦。赛义夫在的黎波里面临谋杀、强奸等指控，如果罪名成立，他可能被判处死刑。路透