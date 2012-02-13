卡扎菲之子赛义夫将被转移至的黎波里受审

路透的黎波里2月12日电(记者 Marie-Louise Gumuchian/Ali Shuaib)---利比亚全国过渡委员会主席贾利勒(Mustafa Abdul Jalil)周日表示，卡扎菲之子赛义夫(Saif al-Islam Gaddafi)将在两个月内被转移至的黎波里一处监狱，随後面临审判。

三个月前，赛义夫在利比亚南部沙漠地带被抓获，後被秘密关押在西北部城镇津坦。

贾利勒在接受路透采访时表示，当局在的黎波里市中心即将建成一处监狱，赛义夫将被转移至此。

贾利勒表示：“他目前正在接受审问，一旦监狱设施就位，就将开始对他的审判。我现在无法给出确切的时间表，但应该不出两个月。”

津坦的部队指挥官表示，他们将赛义夫囚禁在山区，没有移交给的黎波里当局，是为避免其遭遇其父卡扎菲的命运。卡扎菲去年10月被捕後随即被杀。

赛义夫在的黎波里面临谋杀、强奸等指控，如果罪名成立，他可能被判处死刑。国际刑事法院以涉嫌反人类罪对其进行起诉，但利比亚当局表示，赛义夫将在本国接受审判。贾利勒表示：“按照神的旨意，赛义夫和相关被告将受到公正的审判。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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