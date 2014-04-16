（修正）约旦驻利比亚大使在的黎波里街头遭绑架

（修正内文第四段内容）

路透的黎波里/安曼4月15日(记者 Feras Bosalum/Suleiman Al-Khalidi) -约旦驻利比亚大使阿尔艾坦(Fawazal-Itan)周二在利比亚首都的黎波里街头遭蒙面武装分子劫持，武装分子要求约旦释放一名伊斯兰武装分子，换取这名外交官的自由。

利比亚外交部表示，武装分子在的黎波里街头开枪击伤阿尔艾坦的司机，并从车内绑架了阿尔艾坦。

利比亚绑架案调查小组成员Essam Baitelmel表示，绑架者要求释放一名利比亚的伊斯兰武装分子MohamedDersi。后者因策划要炸毁约旦的一座主要机场在2007年被判处终身监禁。

Baitelmel称，绑架者在给阿尔艾坦的手机打电话时提出这些要求。他们并称大使没有受到伤害。阿尔艾坦的手机在他本人遭劫持时被遗留在现场。

利比亚外长阿齐兹(Mohamed Abdelaziz)无法证实利比亚政府已经收到绑架者的要求。

约旦首相阿卜杜拉·恩苏尔(AbdullahEnsour)对国会表示，约旦政府将采取“一切必要措施以保护阿尔艾坦的生命安全并使其获释。”

但同意绑架者的要求可能会为约旦树立一个危险的先例。约旦是美国打击基地组织的一个重要盟友。

截至到周二夜间，利比亚政府依然未能确认绑架者的身份，也不知道这是少数人所为还是源自更大规模的组织。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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