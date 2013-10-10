利比亚总理被武装分子绑架--报道

路透迪拜10月10日 - 两家阿拉伯电视台周四报道称，利比亚总理阿里·扎伊丹(Ali Zeidan)在的黎波里一家酒店被武装分子绑架。

总部位于阿布扎比的英国天空电视阿拉伯语频道（Sky News Arabia）援引利比亚安全部队的说法称，扎伊丹在利比亚首都的黎波里的一家酒店被劫持，去向不明。总部位于迪拜的阿拉伯电视台(al-Arabiya)也有类似报道。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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