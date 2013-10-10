利比亚总理被武装分子绑架--报道

背景资料：英国退欧倒计时
3月29日(周三)--英国驻欧盟大使Tim Barrow在大约下午1:30(1130GMT)从大使馆来到欧洲理事会大楼，递交特雷莎·梅的签名信，通知欧盟英国要退出。在伦敦，特雷莎·梅将在议会发表讲话。
路透迪拜10月10日 - 两家阿拉伯电视台周四报道称，利比亚总理阿里·扎伊丹(Ali Zeidan)在的黎波里一家酒店被武装分子绑架。
总部位于阿布扎比的英国天空电视阿拉伯语频道（Sky News Arabia）援引利比亚安全部队的说法称，扎伊丹在利比亚首都的黎波里的一家酒店被劫持，去向不明。总部位于迪拜的阿拉伯电视台(al-Arabiya)也有类似报道。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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3月29日(周三)--英国驻欧盟大使Tim Barrow在大约下午1:30(1130GMT)从大使馆来到欧洲理事会大楼，递交特雷莎·梅的签名信，通知欧盟英国要退出。在伦敦，特雷莎·梅将在议会发表讲话。
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。