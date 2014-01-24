利比亚政府称遭绑架韩国贸易官员已获救

(本文由路透中文网编译提供)

路透的黎波里1月22日 - 利比亚政府周三称，本周早些时候在的黎波里遭绑架的韩国贸易官员已被利比亚安全部队解救。

韩联社早些时候报导称，韩国大韩贸易投资振兴公社(KOTRA)驻利比亚的黎波里贸易馆馆长Han Seok-woo被四名男子绑架，当时他正准备结束周末的工作。

利比亚外交部周三称，该国安全部队在周围居民的帮助下，将该韩国官员救出。目前Han Seok-woo在韩国驻利比亚使馆，身体状况良好。

“绑架他的人不是基于意识形态或政治目的。部分绑架者已被逮捕，”利比亚外交部一名发言人称。