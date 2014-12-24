（更正）得不到帮助的利比亚可能成为下一个叙利亚--利比亚外长

2014年12月23日在班加西附近亲政府武装与反政府武装发生冲突中冒起的黑烟。 REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

（更正内文最后一段内的人名）

路透华盛顿12月23日（记者 Warren Strobel） - 利比亚外长Mohamed Dayri周二称，如果政府内的分歧得不到解决、不能获得外界帮助来对抗伊斯兰武装分子，利比亚可能成为下一个叙利亚。

“如果我们现在不做正确的事情，不出两年，叙利亚2014年的一幕可能在我们这里重演，因为国际社会没有做出足够地反应。”Dayri接受路透采访时说道。

Dayri所代表的政府控制利比亚东部，获得了国际社会的承认，与反对派系“利比亚黎明”（Libya Dawn）一直存在暴力纷争，首都的黎波里8月被“利比亚黎明”（控制。

“利比亚黎明”在的黎波里自立新政府，而其一支盟友部队本月早些时候占领了利比亚最大的两个石油出口港口--Es Sider和Ras Lanuf。战斗随后扩大到第三个石油港口。

Dayri重申他所在政府的观点--袭击石油设施的部队包括伊斯兰圣战组织Ansar al-Sharia成员。美国认定Ansar al-Sharia为恐怖组织，并指控该组织参与了2012年9月针对美国驻班加西使馆的袭击。

当被问及是否担忧利比亚不在美国总统奥巴马的优先名单上时，Dayri表示：“我确实担忧。”

他说自己上周五在纽约一个联合国会议上发表了讲话，并在华盛顿与官员们会面，以吸引国际社会注意利比亚境内国际恐怖主义威胁上升和对抗这种威胁的必要性。

Dayri称，总理Abdullah al-Thinni所领导的政府面临“严重的金融和资金问题”，可能寻求国际贷款。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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