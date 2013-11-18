利比亚情报官员在机场遭绑架

路透的黎波里11月17日（记者 Ghaith Shennib） - 利比亚情报机构副局长MustafaNoah周日在的黎波里国际机场外遭绑架，距该国总理遭武装分子绑架仅时隔一个月。

据两名安全消息人士称，Noah被推进停车场内的一部车内，当时他身边没有保镖。消息人士没有透露有关绑架者以及绑架动机方面的详情。Noah为利比亚情报机构间谍部门的负责人。

Noah遭到绑架以及首都的黎波里冲突不断，凸显利比亚在控制敌对民兵组织和不愿缴械的强硬派伊斯兰分子方面困难重重。

目前尚无任何组织声称对绑架负责，但民兵组织以前曾为获取政治筹码而绑架过官员。上月，利比亚总理阿里·扎伊丹（AliZeidan）曾被一个民兵组织短暂绑架。

的黎波里市领导人周日呼吁民众举行街头抗议并进行罢工，以迫使政府驱赶首都的民兵。民兵组织被指责引发周五和周六的冲突，造成46人丧生。

来自沿海城市米苏拉塔（Misrata）的民兵对在其的黎波里驻地游行的抗议者开火，引发暴力冲突，为自卡扎菲倒台以来的黎波里发生的导致死亡人数最多的暴力冲突。

周六，米苏拉塔民兵武装与敌对民兵武装在首都东部发生冲突，又造成一人死亡。

的黎波里市议会领导人Saadatal-Badry称，该市领导人希望所有来自首都以外的武装组织撤出的黎波里，并要求对之前发生的暴力冲突进行调查。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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