美国和利比亚将密切配合 共同调查美领事馆遇袭案

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透华盛顿9月13日电---美国和利比亚同意紧密合作，共同调查班加西美国领事馆遇袭案。美国驻利比亚大使和其他三名美国人在袭击中身亡。
白宫称，美国总统奥巴马和利比亚总统梅加里夫（Mohamed Magarief）周三晚间通话，“同意在调查过程中密切合作”。
美国官员对路透表示，美国军方已经派遣两艘驱逐舰驶往利比亚，为美国政府对利比亚目标采取进一步行动提供便利。
美军还向利比亚派遣了一支海军陆战队反恐安全部队，以加强利比亚的安全，美国政府还命令所有在班加西的美国人撤离到的黎波里。
白宫称，奥巴马还与埃及总统穆尔通话，谈到了埃及的反美抗议，并表示埃及“必须和美国合作，保护美国外交设施和人员的安全”。
“总统表示，他反对诋毁伊斯兰教，但是强调绝无理由对无辜者实施暴力行为，也没有理由作出危及美国人员与设施的行为。”白宫称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。