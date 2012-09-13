美国和利比亚将密切配合 共同调查美领事馆遇袭案

路透华盛顿9月13日电---美国和利比亚同意紧密合作，共同调查班加西美国领事馆遇袭案。美国驻利比亚大使和其他三名美国人在袭击中身亡。

白宫称，美国总统奥巴马和利比亚总统梅加里夫（Mohamed Magarief）周三晚间通话，“同意在调查过程中密切合作”。

美国官员对路透表示，美国军方已经派遣两艘驱逐舰驶往利比亚，为美国政府对利比亚目标采取进一步行动提供便利。

美军还向利比亚派遣了一支海军陆战队反恐安全部队，以加强利比亚的安全，美国政府还命令所有在班加西的美国人撤离到的黎波里。

白宫称，奥巴马还与埃及总统穆尔通话，谈到了埃及的反美抗议，并表示埃及“必须和美国合作，保护美国外交设施和人员的安全”。

“总统表示，他反对诋毁伊斯兰教，但是强调绝无理由对无辜者实施暴力行为，也没有理由作出危及美国人员与设施的行为。”白宫称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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