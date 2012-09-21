利比亚安全形势堪忧 外籍员工重返计划延後

路透的黎波里9月20日电（记者 Marie-Louise Gumuchian）---美国驻利比亚班加西领事馆遇袭事件，可能令本就缓慢的外籍员工重回利比亚的进程进一步延後，危及该国增加石油生产的未来计划。

去年卡扎菲统治被推翻後，利比亚石油生产恢复至接近战前水平的速度超过预期，这令分析人士颇感意外。

但由於利比亚政府难以控制众多不愿放下武器的武装组织，外籍石油工人对该国岌岌可危的安全形势感到担忧。

上周，美国驻班加西领事馆及当地一个避难所遭到攻击，导致美国驻利比亚大使及另外三名美国人被杀，令外界的担忧加剧。

事件发生後，许多在利比亚有业务的外国企业在武器泛滥的城市加强安保措施，并将员工的活动限制到最低水平。

利比亚国家石油公司（National Oil Corporation）一位管理人员称，一些美国石油公司的高管已“暂时”离开利比亚，不久後将返回。

“整体看，它（美国领事馆遭袭事件）肯定会对利比亚各行各业的安全问题产生影响，不仅是石油行业。对任何管理者而言，确保员工安全十分重要，”利比亚副石油部长Omar Shakmak对路透说。

利比亚境内暴力事件频发，阻碍了外国企业派遣员工返回该国的进程。

“这不会导致生产停滞，但那些有意过来开发的人可能会重估形势，因为安全风险上升，”一位西方安全承包商说。

“员工数量可能会减到最低水平，举家重返计划会进一步推後。”

利比亚的目标是到2015年底日产石油200万桶，但外国员工推後返回，特别是沙漠油田的石油服务公司工人迟迟不返，可能导致该国难以实现生产目标。

“这肯定会削弱（利比亚石油）增产的努力，还可能危及当前生产水平的保持，”北非风险咨询（North Africa Risk Consulting）的Geoff Porter说。

在利比亚经营业务的主要石油公司有意大利的ENI、德国的Wintershall、法国的道达尔（Total）、西班牙的Repsol、美国的Marathon和康菲石油（ConocoPhillips）。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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