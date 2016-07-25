独家：利比亚国家石油公司反对重开油港的协议 出口受威胁

路透伦敦/突尼斯7月24日 - 利比亚增加石油出口的希望受到打击，此前利比亚国家石油公司董事长反对政府与地方警卫人员就重新开放主要油港达成的协议。

路透看到的利比亚国家石油公司董事长Mustafa Sanalla写给联合国利比亚特使Martin Kobler和其他石油及外交官员的信件称，因为封锁油港而向石油设施卫队(PFG)领导人Ibrahim Jathran支付报酬，这是个错误。PFG封锁了油港Ras Lanuf、Es Sider和Zueitina。

Kobler与Jathran在Ras Lanuf港会晤后，PFG周五确认，将实施与利比亚全国团结政府达成的协议，在数日内重新开放油港。

熟悉情况的消息人士透露，结束封锁的条件尚未公开，但已同意向Jathran的手下支付首笔薪水。

Sanalla称，即便发放薪资，利比亚国家石油公司也不会取消出口终端的不可抗力状态，因公司将面临诉讼风险。

PFG发言人Ali al-Hassi未确认是否收到了钱，但表示警卫的工资应该现在支付，因其正在履行开放港口的承诺。(完)