标题新闻：利比亚国家石油称Sharara油田日产量恢复至近关停前水平的20万桶，望未来数周至27万桶

《汇市简讯》对欧元/美元进行获利了结似为明智之举

0723GMT * 欧元/美元在5月升势的23.6%费波纳奇回档位1.1168附近出现修正 * 5月升势的38.2%费波纳奇回档位1.1104，被视为完成小幅回调必须跌至的水准 * 昨日公布欧元多头大幅增加，该货币对因利好消息而触顶 * 这些多头押注欧洲央行将在6月8日的政策会议上调整宽松政策措辞，但很少有人认为会有大幅度调整 * 相比之下，美联储在6月14日升息的可能性为80% * 鉴于欧元/美元在10日内上涨了4%，获利了结似为明智之举 (完) (编译 汪红英；审校 张明钧)