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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 11:51 BJT

国际油市：利比亚受罢工活动影响，不能发布9月原油出口计划

路透伦敦/的黎波里8月13日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚周二对客户表示，断断续续的罢工造成主要港口瘫痪，无法就下个月的原油出口做出承诺。

截至到6月，利比亚原油出口占全球供应量的近1.5%，不过该国原油产出6月以来骤降，给国际油价造成上涨压力。

利比亚国家石油公司(National Oil Corp)发布声明表示，不能提供9月装运时间表。正常情况下，每月此时应该向合约买家发出装运时间表。

利比亚国家石油公司董事长Nuri Berruien告诉路透，9月的时间表“将有变动，但不会取消...因当前港口和油田发生罢工。”

困扰利比亚油田和港口的劳工争端，致使该国原油产量降至2011年战争以来最低水准。一些分析师称利比亚原油产量远低于每日50万桶，相比而言，6月产量为每日130万桶。

一些分析师估计利比亚原油出口低至每日30万桶。

罢工的安保人员，令利比亚最大的两个原油出口港--Ras Lanuf和Es Sider周一再次关闭，距离重新开放只有数个小时。这两个港口之前关闭了两周。

利比亚副石油部长周一晚间表示，只要相关油田重新开始生产且制定出新的时间表，Es Sider港口的出口活动周四可能恢复。不过利比亚国家石油公司的声明承认，还不可能对9月出口做出坚定承诺。

“由于一些利比亚港口(Ras Lanuf、Es Sider、Zueitina和Marsa Al-Hariga)的持续罢工...在2013年9月我们不能安排原油从这些港口出口。”利比亚国家石油公司的声明指出。

布兰特原油期货周二升向每桶110美元，主要由于利比亚原油出口下降，伊拉克出口出现问题的可能性也是一个影响因素。(完)
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