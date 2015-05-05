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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 18:18 BJT

国际油市：利比亚Zueitina油港石油输送暂停，因抗议者关闭管道--官员

路透的黎波里5月5日 - 利比亚石油官员周二称，由于要求就业的抗议者阻断管线，所有向Zueitina港输送的石油全部停止。

“抗议者关闭了通往港口的管道，”利比亚国家石油公司NOC发言人Mohamed El Harari表示。

“这对石油生产会产生重大影响，”他表示，但没有提供具体数据。

一名港口方面的官员称，港口的安全形势保持正常，并称港口实际将继续保持开放。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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