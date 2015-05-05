国际油市：利比亚Zueitina油港石油输送暂停，因抗议者关闭管道--官员

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透的黎波里5月5日 - 利比亚石油官员周二称，由于要求就业的抗议者阻断管线，所有向Zueitina港输送的石油全部停止。
“抗议者关闭了通往港口的管道，”利比亚国家石油公司NOC发言人Mohamed El Harari表示。
“这对石油生产会产生重大影响，”他表示，但没有提供具体数据。
一名港口方面的官员称，港口的安全形势保持正常，并称港口实际将继续保持开放。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。