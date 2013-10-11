西方国家对利比亚局势几乎无能为力

路透伦敦10月10日(记者 Myra MacDonald) - 利比亚总理周四遭武装分子短暂绑架后，西方国家再次重申要帮助利比亚完成其向民主的过渡。

但除了希望利比亚人民自己最终能就政府治理体制达成一致，以减少该国诸多种族、部落和地方派系之间的争斗，西方国家几乎没什么好办法来兑现这些承诺。

没有一个有权威的政府，西方国家就缺乏明确的合作伙伴来执行其稳定利比亚的核心策略：训练利比亚安全部队以保卫关键的设施、城市和该国与埃及和阿尔及利亚的边界地区。

但风险是，这可能会导致新的武装人员出现，或造成掌控安全部队的那部分人势力增强，而另外一部分人的势力削弱，这可能会进一步破坏已经混乱不堪的民主过渡进程。

在利比亚总理阿里·扎伊丹（Ali Zeidan）周四被绑架后，法国和英国迅速表达了对他的支持。英法也是西方干预以支持推翻卡扎菲运动的主要力量。

但北约秘书长拉斯穆森（Anders Fog Rasmussen）表示，北约依然在考虑如何满足扎伊丹早些时候提出的训练利比亚安全部队的请求。

拉斯穆森在布鲁塞尔的新闻发布会上表示，关于利比亚安全形势将如何影响北约可能提供的援助，已经有一些想法，但他没有详述。

英国国防部表示，一旦计划敲定，利比亚选定新兵，训练就会开始。一名发言人称：“我们预计这将会在明年年初。”

一名美国国防官员表示，会谈依然在计划阶段，还没作出最后的决定。该计划拟在利比亚之外提供军事训练，而非派遣大量的培训人员在利比亚进行训练。（完）

编译:靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。