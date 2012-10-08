利比亚组建政府之路崎岖 总理下台

利比亚国民议会周日通过对新内阁名单的不信任投票，新总理沙古尔(Mustafa Abushagur)被迫辞去职务，凸显该国组建政府困难重重。沙古尔於9月12日被国民议会选为总理，这是其第二次提交新内阁人选名单，此前已迫于抗议者压力而撤回了第一份内阁名单。图为资料图片。