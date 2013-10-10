利比亚昔日反卡扎菲派别绑架现政府总理（更新版）

（新增官方确认和美国反应）

路透的黎波里10月10日 - 利比亚政府称，隶属昔日反卡扎菲派别的武装人员周四从的黎波里一家酒店劫持了现政府总理阿里·扎伊丹（Ali Zeidan）。

利比亚政府发表声明称，“政府总理扎伊丹今日凌晨被武装分子带走，不清楚去向和其中缘由。”

科里纳(Corinthia)酒店的安保人员称，武装分子将扎伊丹从酒店带走，在整个事件过程中并未开枪，也没有发生冲突。

一名安保人员称这是一起“逮捕”行动，但是另一名安保人员告诉路透劫持者是武装分子。

路透暂时无法联络到政府官员以获知更多细节。

Al-Arabiya电视台援引利比亚司法部长的话报道称，扎伊丹已被“绑架”，报道播放的视频截图显示，扎伊丹被几名身着便服的男子紧紧地围在当中，他双眉紧锁，身穿的灰色衬衫领口敞开着。

在推翻卡扎菲政权后，脆弱的利比亚政府一直在努力控制敌对的部落武装和伊斯兰武装分子。

美国国务院发言人Jen Psaki称，美方正在对该事件相关报道进行调查，并“与当地的美国及利比亚高级官员保持密切联系”。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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