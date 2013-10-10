利比亚总理已被释放--官员(更新版)

路透的黎波里10月10日(记者 Ghaith Shennib/Ulf Laessing) - 官员表示，隶属昔日反卡扎菲派别的武装人员周四释放了利比亚总理阿里·扎伊丹（Ali Zeidan）。这些武装人员劫持阿里·扎伊丹数小时，是为报复美国周末在的黎波里抓捕一名利比亚裔基地组织嫌犯。

在场的一名路透记者表示，示威者向扎伊丹被扣押在内的建筑开火，要求武装人员释放扎伊丹。

一名政府官员称：“总理已经被释放。”一名消息人士也证实了该消息。

这批此前受雇于利比亚政府保障的黎波里安全的武装人员表示，就在美国国务卿克里表示利比亚政府参与了美国周末的抓捕行动中后，他们“逮捕了”扎伊丹。

该组织的一名发言人表示：“在克里提到利比亚政府也知晓抓捕行动后，我们逮捕了他(扎伊丹)。”

就在扎伊丹获释前，利比亚内政部打击犯罪部门的一名官员在接受媒体采访时披露了扎伊丹被扣押的地点，并表示他受到了良好待遇。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。