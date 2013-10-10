利比亚总理在酒店遭武装分子绑架（更新版）

（新增更多细节）

路透的黎波里10月10日 - 利比亚首都的黎波里Corinthia酒店的安保人员周四称，该国总理阿里·扎伊丹（Ali Zeidan）在该酒店遭武装分子绑架。

具体情况尚不明朗，但是该酒店的安保人员称，武装分子将扎伊丹从该酒店带走。一名安保人员称这是一起“逮捕”行动，但是另一名安保人员告诉路透劫持者是武装分子。

路透当前无法联系到利比亚官员来证实扎伊丹的行踪。

Al-Arabiya电视台援引利比亚司法部长的话报道称，扎伊丹已被“绑架”，报道播放的静态视频影像显示，扎伊丹被几名身着便服的男子紧紧地围在当中，他双眉紧锁，身穿的灰色衬衫领口敞开着。

在推翻卡扎菲政权后，脆弱的利比亚政府一直在努力控制敌对的部落武装和伊斯兰武装分子。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。