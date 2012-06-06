利比亚人民怒问“政府在哪里？”

6月4日拍到的视频截图显示乘坐装甲车的武装分子在的黎波里国际机场。 REUTERS/Reuters TV

路透的黎波里6月5日电---利比亚最大的国际机场居然就这麽轻易地被占领了：袭击者在光天化日之下破坏护栏，占领了停机坪，机场安保负责人站在旁边眼睁睁地看着。

周一的黎波里机场被武装分子占领数小时，这使得欧美国家不得不反思，他们去年协力将卡扎菲推下台後，究竟打造了一个什麽样的国家。

利比亚推翻卡扎菲统治已一年，但局势相当混乱，几乎处於无政府状态。

郊区的街道上推满了垃圾无人收拾，司机在马路中间随便停车，而武装分子的势力甚至超过军警，这次的机场被占领事件就是个例证。

民运人士Adel Salama说：“这些人怎麽能这样就导致机场关闭了呢？政府在哪呢？”

周二时，袭击机场的武装分子已离开，机场工作人员各就各位，一架奥地利航空公司的航班飞往维也纳，这是机场被占领後首架起飞航班。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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