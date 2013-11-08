利比亚首都发生激战，敌对民兵组织冲突再起

(本文由路透中文网编译提供)

路透的黎波里11月7日 - 利比亚首都的黎波里的部分地区周四晚上传出高射炮击声和火箭榴弹爆炸声，这是敌对民兵组织本周第二次在首都发生激战。

一名安全消息人士对路透称，一支全副武装的民兵组织进入首都，为旗下一名成员在周二枪战中丧生进行报复。

卡扎菲倒台已有两年，如今利比亚的大部分地区由民兵组织控制，这些组织相互冲突如同家常便饭。

周二，敌对民兵武装力量在的黎波里激战数小时。消息人士称，战斗造成三人受伤、一人在稍晚死亡，引发了上述报复攻击。

周四，有武装分子开着一辆装有高射炮的丰田卡车在外交部附近高速行驶，他们口中还高喊着“真主伟大”（Allah Akbar）。

可以看到，车上高射炮发射的曳光弹对准的是的黎波里东部的Suq al-Juma及其他地区，随后便听到巨大的爆炸声。

位于市中心的利比亚外交部及国家电视台附近则传来火箭榴弹的爆炸声。（完）