希腊油轮遭利比亚战机轰炸 两名船员死亡（更新版）

路透班加西/雅典1月5日（记者Aymen al Warfalli/Angeliki Koutantou） - 国际社会认可的利比亚政府属下的一架战机周日轰炸了一艘停靠在利比亚港口的希腊油轮，造成两名船员死亡。利比亚各派系间的政权争夺战正进一步升级。

利比亚军方官员称，该油轮在被警告不要入港后行动可疑，并称其涉嫌将伊斯兰武装分子运送到东部港市德尔纳(Derna)。这艘“ARAEVO号”油轮遭轰炸时正停靠在德尔纳港口。

“ARAEVO号”油轮悬挂利比里亚国旗， 由雅典Aegean Shipping Enterprises Co.运营。利比亚国家石油公司(NOC)称租赁了该油轮从布雷加(Brega)运送动力燃料至德尔纳。油轮已损毁，但其上装载的12,600吨重油并未泄漏。

轰炸造成一名希腊船员及一名罗马尼亚船员死亡，希腊谴责此次轰炸“无端而懦弱”，并称已就此事与联合国和欧盟驻利比亚特派团联系。

“希腊政府将对利比亚当局采取一切必要的行动，查明这场悲剧的真相，找到并严惩凶手，以慰死难者亲属，”希腊政府表示。

此次轰炸事件表明利比亚两个平行政府下的暴乱状况愈演愈烈。国际社会认可的政府已被逐出首都，而由“利比亚黎明”（Libya Dawn）派系把持的政府于去年夏天夺取了首都的黎波里。

双方各自指派官员掌管NOC及石油部门，导致控制权混乱。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。