利比亚总理称武装分子绑架他是要试图推翻政府

路透利比亚的黎波里/班加西10月11日（记者 Ulf Laessing/Ayman al-Warhalli） - 利比亚总理阿里·扎伊丹（Ali Zeidan）周五称，武装分子绑架他是该国议会中的反对派政变企图的一部分。

扎伊丹周四凌晨被武装分子从的黎波里一家酒店劫走，并于几小时后获释。这起事件表明在卡扎菲被推翻两年后，利比亚局势混乱不堪。

在扎伊丹发表上述讲话不久前，位于班加西的瑞典领事馆和一家清真寺门前发生汽车爆炸袭击。

“他们想推翻政府 ，”扎伊丹发表全国电视讲话称。“这并非只是要绑架总理……而是要针对合法选举的政府。”

扎伊丹指责国民议会有成员参与这起绑架事件，但没有指名道姓。利比亚国民议会中的世俗派与穆斯林兄弟会陷入僵持，扎伊丹面临可能的不信任投票。

扎伊丹称，像绑架者这样的武装组织的目的是制造混乱。“他们想把利比亚变成索马里、利比里亚和蒙博托（Sese Seko Mobutu）被赶下台后的刚果。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。