利比亚总理蒂尼称躲过一次刺杀袭击

特朗普突然开除FBI局长科米 称他无法再有效领导调查局
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透班加西5月27日（记者 Ayman al-Warfalli） - 获国际社会承认的利比亚总理阿卜杜拉·蒂尼（Abdullah al-Thinni）周二称，他之前躲过一次枪手的刺杀行动，枪手开火时他正在离开国会。
这次事件凸显该北非国家政局的分裂状况：两个并存的政府和国会分别与武装派别结盟，在前领导人卡扎菲被推翻后的这四年里一直在争夺国家的控制权。
蒂尼面临的批评声音日益增多，自从放弃首都的黎波里转移到东部地区之后，他一直领导着一个残存的政府，反对派武装现在控制着的黎波里的政府部门和主要国家机构。
他告诉阿拉伯电视台，当他乘车离开位于托布鲁克的国会时，多名枪手分乘几辆车追上他的随行人员并开火。
“子弹纷飞，我们感到惊魂落魄……感谢上帝，我们设法躲过了，”蒂尼说道。他并表示，一名保卫人员受伤。
他没有提供细节，但他领导的内阁在声明中称，枪手是“受雇的罪犯”，他们之前曾试图袭击国会。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。
路透首尔5月9日 - 韩国电视网宣布，自由党派政治家文在寅周二以明显优势当选韩国总统，他的胜选早在人们的预料中，意味着保守党派近10年来对韩国的统治的结束，韩国与朝鲜的关系也将得以缓和。