利比亚总理蒂尼称躲过一次刺杀袭击

路透班加西5月27日（记者 Ayman al-Warfalli） - 获国际社会承认的利比亚总理阿卜杜拉·蒂尼（Abdullah al-Thinni）周二称，他之前躲过一次枪手的刺杀行动，枪手开火时他正在离开国会。

这次事件凸显该北非国家政局的分裂状况：两个并存的政府和国会分别与武装派别结盟，在前领导人卡扎菲被推翻后的这四年里一直在争夺国家的控制权。

蒂尼面临的批评声音日益增多，自从放弃首都的黎波里转移到东部地区之后，他一直领导着一个残存的政府，反对派武装现在控制着的黎波里的政府部门和主要国家机构。

他告诉阿拉伯电视台，当他乘车离开位于托布鲁克的国会时，多名枪手分乘几辆车追上他的随行人员并开火。

“子弹纷飞，我们感到惊魂落魄……感谢上帝，我们设法躲过了，”蒂尼说道。他并表示，一名保卫人员受伤。

他没有提供细节，但他领导的内阁在声明中称，枪手是“受雇的罪犯”，他们之前曾试图袭击国会。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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