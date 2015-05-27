利比亚总理蒂尼称躲过一次刺杀袭击

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Ayman al-Warfalli
路透班加西5月27日 - 获国际社会承认的利比亚总理阿卜杜拉·蒂尼（Abdullah al-Thinni）周二称，他之前躲过一次枪手的刺杀行动，枪手开火时他正在离开国会。
这次事件凸显该北非国家政局的分裂状况：两个并存的政府和国会分别与武装派别结盟，在前领导人卡扎菲被推翻后的这四年里一直在争夺国家的控制权。
蒂尼面临的批评声音日益增多，自从放弃首都的黎波里转移到东部地区之后，他一直领导着一个残存的政府，反对派武装现在控制着的黎波里的政府部门和主要国家机构。
他告诉阿拉伯电视台，当他乘车离开位于托布鲁克的国会时，多名枪手分乘几辆车追上他的随行人员并开火。
“子弹纷飞，我们感到惊魂落魄……感谢上帝，我们设法躲过了，”蒂尼说道。他并表示，一名保卫人员受伤。
他没有提供细节，但他领导的内阁在声明中称，枪手是“受雇的罪犯”，他们之前曾试图袭击国会。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
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