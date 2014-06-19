利比亚谴责美国特种部队在班加西抓人

(本文由路透中文网编译提供)

路透的黎波里6月18日 - 利比亚周三谴责美国在班加西抓捕美国驻班加西领事馆袭击案的主要嫌疑人，称此举是侵犯利比亚主权。

2012年9月，美国驻班加西领事馆遇袭，袭击造成包括美国驻利比亚大使克里斯多夫·史蒂文斯(Chris Stevens)在内的四名美国人死亡。

美国总统奥巴马授权了周日的这次抓捕行动，美国特种部队在利比亚抓捕了艾哈迈德·阿布·卡塔拉赫(Ahmed Abu Khatallah)，并将其转移到美国。

利比亚政府对此次行动十分敏感。利比亚政府当前面临着来自各种民兵、伊斯兰分子和武装部落的压力。这些方面也参与了2011年推翻卡扎菲的活动，但他们并不服从当局的管理。

利比亚司法部长萨拉赫·马加尼(Saleh al-Marghani)表示，应该将卡塔拉赫移交给利比亚，并在利比亚接受审判。这也是利比亚官方首次就此事表态。

他在新闻发布会上表示：“我们并没有提前获得通知。我们希望国际社会帮助我们维护安全。我们希望美国帮助我们，但我们不期望美国扰乱利比亚的政治局势。”

他说，利比亚早就对卡塔拉赫发出通缉，但由于安全局势未能将其抓获。(完)