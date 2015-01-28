利比亚一豪华酒店遭武装分子袭击 至少9人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透的黎波里1月27日（记者 Ahmed Elumami） - 位于利比亚的黎波里的科林西亚酒店（Corinthia Hotel）周二遭到武装分子袭击，至少有9人死亡，当中包括外国人，袭击者之后引爆手榴弹自杀。

该国官员称，至少有两名武装分子冲进酒店大堂发起袭击，安全部队随后撤离了酒店的宾客，其中包括的黎波里政府总理哈西（Omar al-Hassi）和一个美国代表团。科林西亚酒店是一家五星级酒店，利比亚官员及到访代表团经常光顾该酒店。

这是自2011年内战以来利比亚发生的针对外国人的最严重袭击事件之一。

据情报监控组织SITE称，自称与“伊斯兰国”有关联的武装分子在Twitter发帖称为这起袭击事件负责，他们还称这是为一名疑似利比亚基地组织的成员在美国死亡进行的报复。

但的黎波里官员谴责这是卡扎菲的效忠者所为，称这些人的目的是想杀害其总理。他们并称，总理哈西当时在酒店，但已被安然无恙地救走。

“袭击者在酒店里开火，”的黎波里安全机构负责人Omar Khadrawi对路透称。“当袭击者被安全部队完全包围时，他们中的一人引爆手榴弹，但我们不知道这是否为早就计划好的。”

的黎波里安全机构发言人Essam Naas晚些时候对路透称，有五名外国人死亡，其中有一名美国人和一名法国人，其余遇害者为亚洲人，但他没有透露这些人的国籍。（完）