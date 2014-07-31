中国数百名在利比亚人员向马耳他撤离

路透马耳他瓦莱塔7月30日 - 马耳他民政部门负责人Mario Cutajar周三表示，中国从利比亚撤离数百名人员，目前这些人正乘船前往马耳他。

Cutajar称，马耳他政府正在为这些人员安排临时住所，同时还在为利比亚可能出现的更大规模人员撤离做准备，以防利比亚骚乱进一步升级。

Cutajar是马耳他应对利比亚局势影响的危机中心的负责人。

菲律宾周三早些时候称，该国派出的一艘包船载着1,000名本国公民前往马耳他。Cutajar称，已有150名外籍工作人员从米提加机场乘坐飞机于周二抵达马耳他，其中多数为菲律宾人。

美国周一称，该国驻利比亚大使将暂时留驻马耳他。美国驻利比亚大使上周六从利比亚撤离。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。