中国数百名在利比亚人员向马耳他撤离

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透马耳他瓦莱塔7月30日 - 马耳他民政部门负责人Mario Cutajar周三表示，中国从利比亚撤离数百名人员，目前这些人正乘船前往马耳他。
Cutajar称，马耳他政府正在为这些人员安排临时住所，同时还在为利比亚可能出现的更大规模人员撤离做准备，以防利比亚骚乱进一步升级。
Cutajar是马耳他应对利比亚局势影响的危机中心的负责人。
菲律宾周三早些时候称，该国派出的一艘包船载着1,000名本国公民前往马耳他。Cutajar称，已有150名外籍工作人员从米提加机场乘坐飞机于周二抵达马耳他，其中多数为菲律宾人。
美国周一称，该国驻利比亚大使将暂时留驻马耳他。美国驻利比亚大使上周六从利比亚撤离。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。