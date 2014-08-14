国际油市：利比亚Es Sider油港近日将恢复出口--国家石油公司

路透突尼斯8月14日 - 利比亚国家石油公司(NOC)的一名官员周四表示，“几天之内”该国将开始从Es Sider油港出口石油，已在港口安排好一批出货。Es Sider港口被示威者封锁已经近一年。

Es Sider恢复石油出口对利比亚将是一大进展。本周一艘油轮已经由Ras Lanuf港出发，这是利比亚多处主要油港结束封锁后的首次出口。

该官员称，因海上油田al Jurf进行检修，目前全国石油产量降至每日40万桶，一周前为每日45万桶。(完)