国际油市：利比亚Es Sider油港近日将恢复出口--国家石油公司

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透突尼斯8月14日 - 利比亚国家石油公司(NOC)的一名官员周四表示，“几天之内”该国将开始从Es Sider油港出口石油，已在港口安排好一批出货。Es Sider港口被示威者封锁已经近一年。
Es Sider恢复石油出口对利比亚将是一大进展。本周一艘油轮已经由Ras Lanuf港出发，这是利比亚多处主要油港结束封锁后的首次出口。
该官员称，因海上油田al Jurf进行检修，目前全国石油产量降至每日40万桶，一周前为每日45万桶。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。