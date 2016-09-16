利比亚正恢复一些主要港口的原油出口

路透利比亚班加西9月15日 - 利比亚国家石油公司(NOC)周四表示，正在恢复一些大型港口的原油出口，并取消了“不可抗力”状态。这些港口近些天被东部军事领袖哈夫塔尔(Khalifa Haftar)的武装夺取。

利比亚是石油输出国组织(OPEC)成员国，该国高度依赖石油收入，为挽救经济免于崩溃需要恢复石油出口。2011年卡扎菲政权倒台以及之后的国内冲突，导致利比亚原油产量大减，目前仅为原来日产量160万桶的一小部分。

“从祖韦提奈港到拉斯拉努夫港，出口将立即恢复，布雷加港的出口也将继续...锡德尔港的出口将尽快恢复，”NOC董事长Mustafa Sanalla表示。

他表示，位于的黎波里的由联合国支持的政府，以及位于东部的议会，都支持重新开放港口。这些港口自9月11-12日以来，一直处于哈夫塔尔的武装控制之下。

“NOC控制着这些港口，”Sanalla周四表示，“它们是安全的，而且我们一直在同外国商业伙伴保持联系。”(完)