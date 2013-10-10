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时事要闻 | 2013年 10月 10日 星期四 17:39 BJT

利比亚总理已被释放--消息人士

路透的黎波里10月10日 - 一位消息人士和利比亚国民议会一名成员表示，利比亚总理阿里·扎伊丹(Ali Zeidan)已经被释放。隶属昔日反卡扎菲派别的武装人员周四从的黎波里一家酒店劫持了阿里·扎伊丹。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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