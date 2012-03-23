“卡扎菲黑匣子”落入陷阱被捕

利比亚前情报部门负责人上周塞努西飞往毛里塔尼亚，试图寻找避风港。然而这位逍遥法外、被称为“卡扎菲黑匣子”的利比亚前领导人心腹却在不知不觉中走进法国和毛里塔尼亚情报机构的陷阱。他卡扎菲手下情报长官、得力助手和亲戚，於上周在毛里塔尼亚首都努瓦克肖特被捕。路透