美官员曾请求加强驻班加西领馆安全 但未被理会

路透华盛顿10月9日电（记者 Susan Cornwell/Mark Hosenball）---在美国驻利比亚大使及另外三名美国人遇害事件发生数月前，美国一名安全官员曾两次请求他在美国国务院的主管向班加西领事馆增派安全人员，但均未得到回复。

该官员名叫Eric Nordstrom，在利比亚事件发生的两个月前于的黎波里工作。据路透获得的提交给美国国会一个委员会的备忘录，他称名为Charlene Lamb的国务院官员希望保持班加西的美国安全人员数量处於较低水平。

Nordstrom以2011年6月至2012年7月利比亚共发生逾200起民兵交火以及炸弹袭击等安全事件为由，希望美国能增派安全人员。事件中的48起发生在班加西。

Nordstrom与共和党控制的众议院监督与政府改革委员会（House Committee on Oversight and Government Reform）进行了交谈，谈话内容总结包含在该委员会民主党成员准备的一份备忘录中。

美国国会周三将首次公开检视美国驻班加西外交任务出了什麽问题，Nordstrom以及他的上级的行为可能将成为听证会的焦点。

美国国务院对其在利比亚的安全规程作了辩护，并组建了自己的独立评估小组。国务院未回复对Nordstrom陈述进行评论的请求。

但美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）表示，国务院的态度是，在周三的听证会上“尽可能地配合”。Nordstrom、Lamb、美国副国务卿Patrick Kennedy以及美国驻的黎波里大使馆安全支持团队负责人Andrew Wood中校将作出陈述。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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