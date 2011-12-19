美防长称利比亚过渡期漫长且艰难

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透的黎波里12月17日电（记者 Missy Ryan/Matt Robinson）---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）周六告诉利比亚领导人，他们面临的过渡之路漫长且艰难。
帕内塔是首位访问利比亚的美国国防部长。他表示，美国准备提供援助，但未向试图巩固权威的利比亚领导人指明援助的具体细节。
他警告称，利比亚未来在整编战争期间出现的各派武装力量、建立军队、警察和民主机构等方面，将会面临艰难的挑战。
"这将是一个漫长且艰难的过渡期，但我相信你们会成功，"帕内塔在会见利比亚过渡政府总理凯卜（Abdurrahim El-Keib）和国防部长朱瓦利（Osama Al-Juwali）後的记者会上说。
利比亚过渡政府还面临民兵武装的挑战。卡扎菲10月被杀後，部分民兵武装撤离的黎波里，但其他依然驻守，希望争取属於他们的权力。
帕内塔称，"我相信他们（临时政府领导人）正采取正确步骤，将所有团体团结在一起，以将他们团结在一个利比亚和一个国防体系下。"（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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