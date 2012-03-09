独家：卡扎菲曾在利比亚驻各国使馆暗藏武器

利比亚副外长Mohammed Abdul Aziz周四称，卡扎菲政府曾在世界各地的利比亚大使馆暗藏武器。这些武器是通过外交信袋运送的，包括手枪、手榴弹和爆炸物原料等，目的可能是用於暗杀海外异见人士或攻击大使馆所在国,新政府接管利比亚驻各国大使馆后发现了武器，此事才浮出水面。路透