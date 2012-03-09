独家：卡扎菲曾在利比亚驻各国使馆暗藏武器

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透的黎波里3月8日电（记者 Christian Lowe/Ali Shuaib）---利比亚副外长Mohammed Abdul Aziz周四称，卡扎菲政府曾在世界各地的利比亚大使馆暗藏武器。
这些武器是通过外交信袋运送的，包括手枪、手榴弹和爆炸物原料等，目的可能是用於暗杀海外异见人士或攻击大使馆所在国。
Abdul Aziz称，随着新政府接管利比亚驻各国大使馆并发现了武器，才令此事浮上水面。
他接受路透采访时称，卡扎菲政府官员“向很多国家运送了武器，非洲、亚洲和欧洲的国家都有，并不只是两三个国家。”
“无人知晓这是什麽计划。是要应对大使馆所在国的某些问题，还是要对付本国公民？没人知道。坦白说，对前政府而言，一切皆有可能。”
Abdul Aziz被问及这一行为是否为卡扎菲政府内部所酝酿秘密行动的一部分，他说：“我对此深信不疑。”
过去六个月，随着卡扎菲忠实者逐渐失去对国外大使馆的控制，驻希腊、埃及和摩洛哥首都的利比亚大使馆相继报告发现武器。
Abdul Aziz称，这些已经宣布的只是冰山一角，但他表示无法透露发现藏有武器的利比亚大使馆所在国名单。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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