中共中央决定免去李东生公安部副部长等职务--中组部

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京12月25日 -新华网周三援引中央组织部有关负责人证实称，李东生涉嫌严重违纪，中央已决定免去其公安部副部长、党委副书记职务，现正在按程序办理。
同时，中央还一并免去李东生担任的中央防范和处理邪教问题领导小组副组长、办公室主任，国务院防范和处理邪教问题办公室主任职务。
如此，李东生将成为继蒋洁敏之后第二位落马的十八届中央委员会委员。中组部今年9月称，国务院国有资产监督管理委员会主任、党委副书记蒋洁敏涉嫌严重违纪，中央已经决定免去其领导职务。蒋洁敏3月时刚刚3月辞任中石油(0857.HK)(601857.SS)董事长及董事职务。
据公开资料显示，李东生2009年调任公安部副部长，此前曾担任中共中央宣传部副部长等职务。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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