巴拿马问鼎年度幸福指数排名 美国排名下滑--Gallup

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透6月24日（记者 Suzannah Gonzales） - 周三公布的年度幸福指数排名中，巴拿马问鼎，阿富汗垫底，美国的排名大幅下滑。
该指数名为盖洛普-Healthways全球幸福指数（Gallup-Healthways Global Well-Being Index），美国在145个国家和地区中排名第23，去年的排名为第12.
指数编纂者Dan Witters指出，美国排名下滑反映更少的人对社区感到满意，包括安全，以及正面的社会关系下降。
Witters称，2014年指数新增11个国家和地区，也是美国排名下滑的原因。
Gallup称，巴拿马连续第二年问鼎该指数，53%的居民在三个或更多领域感到幸福，这些领域包括个人使命感、财务健康和身体健康。
“巴拿马的居民每天很快乐，欢声笑语，享受生活，没有太多压力和担忧，”Witters说道。
阿富汗在2014年总体幸福指数中排名垫底，没有居民被认为在任何领域感到幸福。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。