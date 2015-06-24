巴拿马问鼎年度幸福指数排名 美国排名下滑--Gallup

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月24日 - 周三公布的年度幸福指数排名中，巴拿马问鼎，阿富汗垫底，美国的排名大幅下滑。

该指数名为盖洛普-Healthways全球幸福指数（Gallup-Healthways Global Well-Being Index），美国在145个国家和地区中排名第23，去年的排名为第12.

指数编纂者Dan Witters指出，美国排名下滑反映更少的人对社区感到满意，包括安全，以及正面的社会关系下降。

Witters称，2014年指数新增11个国家和地区，也是美国排名下滑的原因。

Gallup称，巴拿马连续第二年问鼎该指数，53%的居民在三个或更多领域感到幸福，这些领域包括个人使命感、财务健康和身体健康。

“巴拿马的居民每天很快乐，欢声笑语，享受生活，没有太多压力和担忧，”Witters说道。