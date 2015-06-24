巴拿马问鼎年度幸福指数排名 美国排名下滑--Gallup

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月24日 - 周三公布的年度幸福指数排名中，巴拿马问鼎，阿富汗垫底，美国的排名大幅下滑。
该指数名为盖洛普-Healthways全球幸福指数（Gallup-Healthways Global Well-Being Index），美国在145个国家和地区中排名第23，去年的排名为第12.
指数编纂者Dan Witters指出，美国排名下滑反映更少的人对社区感到满意，包括安全，以及正面的社会关系下降。
Witters称，2014年指数新增11个国家和地区，也是美国排名下滑的原因。
Gallup称，巴拿马连续第二年问鼎该指数，53%的居民在三个或更多领域感到幸福，这些领域包括个人使命感、财务健康和身体健康。
“巴拿马的居民每天很快乐，欢声笑语，享受生活，没有太多压力和担忧，”Witters说道。
阿富汗在2014年总体幸福指数中排名垫底，没有居民被认为在任何领域感到幸福。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”