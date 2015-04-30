“奶奶的头发”流行 女性争相染灰发

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约4月29日 - 很多人试图染掉灰发掩饰实际年龄，但有灰发的人可能无需再染发了，因为时下正在流行“奶奶的头发”。

让·保罗·高提耶、加布里埃·可可·香奈儿和加勒斯·普等设计师让模特们染上灰发，随后很多人开始效仿。

Lady Gaga、美国歌手Pink和蕾哈娜（Rihanna）以及妮可·里奇（Nicole Ritchie）和凯莉·奥斯本（Kelly Osborne）等明星都染过灰发，全世界很多女性都在社交媒体#grannyhair话题下发布照片。

“奶奶的头发基本就是各种程度的灰发，青灰、银灰或者是白色中夹杂着紫罗兰色或是银色，”纽约理发师Jan-Marie Arteca说道。“这就是趋势。”

很多时尚博客和杂志称，灰色是2015年最潮的头发颜色；boredpanda网站让女性在一个页面上发布“奶奶的头发”照片，浏览量超过50万。

“我喜欢灰发，第一次在杂志上看到时就被深深吸引，”27岁的Jackie在Jeff Chastain Parlor沙龙说道，她准备将深棕色的头发染成灰色。（完）