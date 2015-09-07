从古板到自拍：伊丽莎白二世尝试与时俱进

路透伦敦9月6日（记者 Michael Holden） - 伊丽莎白二世六十多年前登上王位的时候，当时的英国首相是曾在其曾曾祖母维多利亚女王的军队效力的丘吉尔。

英国现任首相卡梅伦1966年出生之时，伊丽莎白二世已经在位十四年。

“她第一次见到（卡梅伦）的时候，他在学校演出中扮演一只兔子，她的儿子爱德华王子也参加了演出，”皇室历史学家Hugo Vickers对路透说道。

两位政治家的反差折射出英国及君主制在伊丽莎白二世在位期间的巨大变化。9月9日，伊丽莎白二世将成为英国在位时间最长的一位君主。

现年89岁的伊丽莎白二世1952年登上王位，随后的几十年里，英国皇室从公众只会在新闻短片和官方活动中看到过渡为在Twitter上发布照片，甚至“闯入”他人的“自拍照”。

“女王初登王位的时候，你根本不会想到女王会参与像是从直升机中与邦德一起跳出的惊险动作，”皇室传记作者Robert Lacey说道，所指的是伊丽莎白二世在2012年伦敦奥运会开幕式上的表演。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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