首个婴儿MRI研究发现婴儿和成年人对疼痛的感觉相差无几

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透伦敦4月21日（记者 Kate Kelland） - 研究人员周二称，婴儿受到疼痛刺激的时候，大脑“惊诧”的方式和成年人类似，这暗示婴儿和成年人对疼痛的感觉差不多。
在首次使用磁共振成像（MRI）的研究中，英国牛津大学的科学家们发现，成年人感受到痛苦时大脑有20个区域处于活跃状态，而婴儿感受到痛苦时大脑有18个区域也处于活跃状态。
用特制棒戳睡着婴儿的脚底，制造出脚底被铅笔戳的感觉，并对大脑进行扫描，结果显示婴儿大脑的反应和被戳脚底力度为四倍的成年人一样，这暗示婴儿对疼痛更为敏感。
“婴儿显然无法告诉我们疼痛的感受，通过目测观察推理出疼痛是困难的，”这项研究的领导者、牛津大学儿科医生Rebeccah Slater称。
“一些人还曾说婴儿的大脑没有发育健全，并不能真正的感受到疼痛……我们的研究首次提供有力证据表明情况不是这样。”
“我们的研究表明，婴儿不仅能感受到疼痛，而且可能比成年人对疼痛更加敏感，”Slater说道。“如果我们向大一点的孩子提供手术止痛药，我们应该考虑对婴儿也这么做。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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