世界最年长老人琼斯在纽约庆祝116岁生日

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透纽约7月6日（记者 Sebastien Malo） - 世界最年长的老人琼斯（Susannah Mushatt Jones）周一在纽约庆祝了她的116岁生日。
老年学研究集团（GRG）称，她与家人一起私下庆祝生日，但周二有公共庆祝的计划。
1965年退休的琼斯称，大量的睡眠是她长寿的秘诀。老年人中心官员称，琼斯表示自己从不吸烟，也不饮酒。
6月17日，116岁的塔利（Jeralean Talley）在密歇根去世，琼斯于是成为世界上最年长的老人。
GRG下属的超级百岁老人研究和数据部门的主管Robert Young指出，琼斯是连续第三个获得世界最年长老人头衔的美国人。
GRG称，世界排名第二的年长者是居住在意大利的Emma Morano-Martinuzzi，她现年115岁。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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