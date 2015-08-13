简单的运动即能测试老年人的健康状况

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透纽约8月12日（记者 Dorene Internicola） - 想要评估健康状况的老年人无需使用跑步机，甚至都不需要出汗。
健康专家们称，包括站、坐、走和双手背拉等活动的一些测试可以预测人们变老后的身体表现。
美国奥本大学运动科学教授Michele Olson博士指出，这些运动能展示出老年人的肌肉量和协调性。
“如果你不能以舒服的速度步行六分钟，”Olson解释道，“那很显然你需要注意有氧运动健康。”
30秒的坐下-站起运动能评估下体的力量。“如果你坐到椅子上再站起来会感到腿或背很累，你就很需要注意了，”她说道。
双手背拉体现肩膀灵活性。其他测试包括两分钟的上下台阶运动和30秒的曲臂运动。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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