简单的运动即能测试老年人的健康状况

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Dorene Internicola
路透纽约8月12日 - 想要评估健康状况的老年人无需使用跑步机，甚至都不需要出汗。
健康专家们称，包括站、坐、走和双手背拉等活动的一些测试可以预测人们变老后的身体表现。
美国奥本大学运动科学教授Michele Olson博士指出，这些运动能展示出老年人的肌肉量和协调性。
“如果你不能以舒服的速度步行六分钟，”Olson解释道，“那很显然你需要注意有氧运动健康。”
30秒的坐下-站起运动能评估下体的力量。“如果你坐到椅子上再站起来会感到腿或背很累，你就很需要注意了，”她说道。
双手背拉体现肩膀灵活性。其他测试包括两分钟的上下台阶运动和30秒的曲臂运动。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。