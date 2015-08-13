简单的运动即能测试老年人的健康状况

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Dorene Internicola

路透纽约8月12日 - 想要评估健康状况的老年人无需使用跑步机，甚至都不需要出汗。

健康专家们称，包括站、坐、走和双手背拉等活动的一些测试可以预测人们变老后的身体表现。

美国奥本大学运动科学教授Michele Olson博士指出，这些运动能展示出老年人的肌肉量和协调性。

“如果你不能以舒服的速度步行六分钟，”Olson解释道，“那很显然你需要注意有氧运动健康。”

30秒的坐下-站起运动能评估下体的力量。“如果你坐到椅子上再站起来会感到腿或背很累，你就很需要注意了，”她说道。

双手背拉体现肩膀灵活性。其他测试包括两分钟的上下台阶运动和30秒的曲臂运动。（完）