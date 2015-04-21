首个婴儿MRI研究发现婴儿和成年人对疼痛的感觉相差无几

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦4月21日 - 研究人员周二称，婴儿受到疼痛刺激的时候，大脑“惊诧”的方式和成年人类似，这暗示婴儿和成年人对疼痛的感觉差不多。
在首次使用磁共振成像（MRI）的研究中，英国牛津大学的科学家们发现，成年人感受到痛苦时大脑有20个区域处于活跃状态，而婴儿感受到痛苦时大脑有18个区域也处于活跃状态。
用特制棒戳睡着婴儿的脚底，制造出脚底被铅笔戳的感觉，并对大脑进行扫描，结果显示婴儿大脑的反应和被戳脚底力度为四倍的成年人一样，这暗示婴儿对疼痛更为敏感。
“婴儿显然无法告诉我们疼痛的感受，通过目测观察推理出疼痛是困难的，”这项研究的领导者、牛津大学儿科医生Rebeccah Slater称。
“一些人还曾说婴儿的大脑没有发育健全，并不能真正的感受到疼痛……我们的研究首次提供有力证据表明情况不是这样。”
“我们的研究表明，婴儿不仅能感受到疼痛，而且可能比成年人对疼痛更加敏感，”Slater说道。“如果我们向大一点的孩子提供手术止痛药，我们应该考虑对婴儿也这么做。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。