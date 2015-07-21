旅游贴士：适合各类人群的巴厘岛

(本文由路透中文网编译提供) （本文由LUXE City Guides（www.luxecityguides.com）提供，以下内容仅代表其观点）

路透7月17日 - 哪里是地方又大、又绿又到处郁郁葱葱的呢？当然是巴厘岛。无论你想跳舞还是搞浪漫、购物或是感受文化、冲浪或是在山顶冥想、独自前往或是带着孩子，巴厘岛都适合你。

这里有知名的度假村，深山中的乌布（Ubud）和北部欠发达地区充满灵性，水明漾（Seminyak）和西南部海边是吃饭、购物和游乐的最常见地点。

巴厘岛有很多非常好的酒店，阿丽拉、安缦和四季等知名酒店在这里都有度假村。

这里有24小时的工作人员、隐私、奢华和价值，只要系个头巾就好了。

各种类型的酒店都有，比如具有英属殖民地时期特色的高雅酒店Kaba Kaba Villa、有着定制家具和具有收藏价值的艺术品的奢华酒店Konaditya House，都在海边。

让厨师现场烹调当然价格不菲，但水明漾的餐厅决不可错过。澳大利亚美食家的影响和国际厨师的涌入让有创意的厨师脱颖而出。

巴厘岛的酒吧播放La Favela和Motel Mexicola等南美风格的音乐。千万不要错过海滩俱乐部，既适合家庭，也适合派对一族。

水明漾是最适合购物的地方，这里也是独立设计师聚集的地方，他们被巴厘岛的美学和当地的技艺所吸引。（完）