收入并非员工热情最大推动力 企业考虑如何激励员工

路透都柏林2月3日（记者 Carmel Crimmins） - 作为公司并购的顾问，你没有多少时间自省；但在爱尔兰William Fry律师事务所，情况却不是这样的。

在起草合同和谈判间隙，该律所超过70名合伙人在找出自己是如何支配时间的，包括与客户开会到与朋友打网球等，然后考虑他们在每项活动中的投入程度。

这种分析是使用一个在线应用进行的，是一个长达九个月项目的一部分。该项目意在帮助领导者找到他们享受和擅长的东西，从而让他们专注于这些活动，并在这一过程中变得更加投入。

“项目并不是为了消除弱点和你不擅长的东西，而是专注于擅长的东西，强调这些东西在你生活中的影响，”William Fry企业部门负责人Shane O'Donnell说道。

“从参与者那里获得了迅速而且非常正面的反馈。”

对有才能员工的竞争越发激烈、技术变革以及20-32岁人群（“千禧一代”）涌入劳动力大军中，这引发各家企业重新考虑如何激励员工，特别是金融危机发生后。

“情况并不是像朝九晚五的工作然后回家这样。由于技术和情况在不断变化，工作和生活不再是截然分开的，”Potentialife首席学习官兼联合创始人Tal Ben-Shahar表示。该公司开发了William Fry使用的项目。

“人们不只考虑休息的意义，也考虑工作的意义。人们现在对生活有更多的要求。无论你是在船运行业还是高科技行业工作，这都是真实的需求。”

谈到激励员工，加薪和奖金往往是人们首先想到的事情，但咨询机构Aon Hewitt近几年的年度全行业调查显示，工资并非员工热情的最大推动力，职业发展机会、绩效管理和机构名气更加重要。

金融服务业从业者更加注重利益，他们认为收入的重要性排名第三，但也更加在意发展机会和获得认可。

这对银行来说是个好消息，特别是欧洲的银行，因为金融危机和债务危机导致很多欧洲的银行短期内无法大幅加薪，而奖金问题在政治上也很敏感。

在爱尔兰银行总部，管理层去年推出了“做最好的自己”项目，专注员工的身心和职业发展。

员工开心对公司也有好处。宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学教授Alex Edmans进行的研究显示，员工满意度更高的企业往往能创造高于平均水品的股票收益。而Aon Hewitt的年度调查表明，员工满意度更高的企业在销售增长上也能战胜竞争对手。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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