世界最长寿老人大川美佐绪去世 享年117岁--媒体

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透东京4月1日 - 日本媒体报导称，被认定为世界最长寿老人的大川美佐绪周三去世，享年117岁。她的长寿秘诀是“吃好吃的”和充分休息。
日本媒体称，大川美佐绪在3月5日的生日派对上还能吃蛋糕，但逐渐失去了胃口，周三早些时候辞世。
她在2013年6月被吉尼斯世界纪录认定为最长寿老人；之前的最长寿老人木村次郎右卫门也是日本人，享年116岁零54天。
现在世界上最长寿的老人是美国的Gertrude Weaver，7月4日她将117岁。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
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