世界最长寿老人大川美佐绪去世 享年117岁--媒体

路透东京4月1日 - 日本媒体报导称，被认定为世界最长寿老人的大川美佐绪周三去世，享年117岁。她的长寿秘诀是“吃好吃的”和充分休息。

日本媒体称，大川美佐绪在3月5日的生日派对上还能吃蛋糕，但逐渐失去了胃口，周三早些时候辞世。

她在2013年6月被吉尼斯世界纪录认定为最长寿老人；之前的最长寿老人木村次郎右卫门也是日本人，享年116岁零54天。

现在世界上最长寿的老人是美国的Gertrude Weaver，7月4日她将117岁。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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