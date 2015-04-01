世界最长寿老人大川美佐绪去世 享年117岁--媒体

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月1日 - 日本媒体报导称，被认定为世界最长寿老人的大川美佐绪周三去世，享年117岁。她的长寿秘诀是“吃好吃的”和充分休息。
日本媒体称，大川美佐绪在3月5日的生日派对上还能吃蛋糕，但逐渐失去了胃口，周三早些时候辞世。
她在2013年6月被吉尼斯世界纪录认定为最长寿老人；之前的最长寿老人木村次郎右卫门也是日本人，享年116岁零54天。
现在世界上最长寿的老人是美国的Gertrude Weaver，7月4日她将117岁。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。