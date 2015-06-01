北京6月1日开始实施严格禁烟令

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Megha Rajagopalan
路透北京5月31日 - 北京从周一开始实施严格的禁烟令，餐馆、办公室和公共交通场所全面禁止室内吸烟。此举倍受反吸烟活动人士拥护，但新条例如何实施仍有待观察。
《北京市控制吸烟条例》要求对违规吸烟者处以50元罚款，不听劝阻者将被罚200元。此前的罚款金额为10元，且很少真正实施。
禁止吸烟场所的经营者、管理者，执行控烟措施不力，将面临最高1万元的罚款。
国家卫生计生委新闻发言人毛群安表示，餐馆员工有责任劝阻顾客吸烟，如果顾客不听，执法部门将采取行动。
官方媒体称，新条例还禁止在幼儿园、中小学校、少年宫及其周边100米内销售烟草制品。
北京很多地方已经张贴控烟提示。《中国日报》指出，北京还设立了违反控烟条例举报热线。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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