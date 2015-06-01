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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 15:01 BJT

北京6月1日开始实施严格禁烟令

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Megha Rajagopalan

路透北京5月31日 - 北京从周一开始实施严格的禁烟令，餐馆、办公室和公共交通场所全面禁止室内吸烟。此举倍受反吸烟活动人士拥护，但新条例如何实施仍有待观察。

《北京市控制吸烟条例》要求对违规吸烟者处以50元罚款，不听劝阻者将被罚200元。此前的罚款金额为10元，且很少真正实施。

禁止吸烟场所的经营者、管理者，执行控烟措施不力，将面临最高1万元的罚款。

国家卫生计生委新闻发言人毛群安表示，餐馆员工有责任劝阻顾客吸烟，如果顾客不听，执法部门将采取行动。

官方媒体称，新条例还禁止在幼儿园、中小学校、少年宫及其周边100米内销售烟草制品。

北京很多地方已经张贴控烟提示。《中国日报》指出，北京还设立了违反控烟条例举报热线。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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